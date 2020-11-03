ABD seçimlerinde önemli eyaletler hangileri? ABD seçimlerinde oy değil delege sayısı önemli!

ABD Başkanlık seçimlerinin gelmesiyle beraber, seçimlerin ayrıntısı merak edilmeye başladı. Peki, ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? ABD seçimlerinde kim önde? ABD seçimlerinde önemli eyaletler hangileri?

ABD başkanlık seçimlerinde sandıkların kapanmasına saatler kaldı. Yapılan kamuoyu yoklamaları, Demokrat Parti'nin adayı eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın ülke genelinde yarışı önde götürdüğüne işaret etse bile her şeyin kesinleşmesine saatler kaldı.

ABD'deki seçim sistemine göre, seçimi kazanmak için ülke genelinde daha fazla oy almak yeterli değil. ABD'de uygulanan iki aşamalı sistemde, başkanı, eyaletlerin gönderdiği 538 delegeye sahip Seçici Kurul belirliyor. Bu kurulda, her eyaletin kendi nüfusuna göre delegeleri var.

Bu nedenle, bir adayın Başkan seçilebilmek için Seçici Kurul'da 270 delegeyi temsil eden eyaletlerde seçimi kazanması gerekiyor. Eyaletlerin büyük bir bölümü, belli bir partinin kalesi olarak biliniyor ve başkanlık seçimlerinde oy verdikleri parti genellikle değişmiyor.

Ancak az sayıda eyalet, adaya, politikalarına ya da mevcut gündeme göre seçimlerde faklı adayları tercih ediyor. Esas mücadele de bu kritik eyaletlerdeki seçmeni ikna etmek üzerine yaşanıyor.

ABD SEÇİMLERİNDE ÖNEMLİ EYALETLER HANGİLERİ?

Wisconsin, Arizona, Kuzey Carolina, Michigan, Pennsylvania, Florida, Georgia önemli eyaletler arasında yer alıyor.

Nihai sonuçların çıkmasının zaman alacağı biliniyor. Ancak bazı eyaletlerden gelen sonuçlar kazananın kim olacağı konusunda ipuçları verebilir.

Bu eyaletlerden birisi Kuzey Carolina. Seçim günü öncesi sandığa şahsen gidip oyunu kullananların sayısı bu eyalette çok yüksek. Seçim günü sandıklar da TSİ 03.30'da kapanacak. Bu durum bu eyaletten sonuçların hızlı gelebileceğine işaret ediyor.

Donald Trump, 2016'da Seçici Kurul'da 15 delegesi bulunan bu eyaleti kılpayı kazanmıştı. Yapılan anketler, bu yıl Biden'ın kılpayı önde olduğunu gösteriyor. Biden'ın bu eyaleti kazanması, seçimden galip çıkma umutlarını artırabilir.

Buradan yarım saat sonra ise bir diğer kritik eyalet olan Florida'da sandıklar kapanacak. Son yıllarda bu eyalet seçimin kaderi açısından belirleyici rol oynadı. Bu yıl da benzer bir durum ortaya çıkabilir.

Florida ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da burada sayım sırasında şahsen ve postayla kullanılan oylara öncelik verilmesi. Dolayısıyla gelecek olan ilk sonuçlar Biden lehine olabilir.

TSİ 05.00'te bir diğer kritik eyalet olan Arizona'da oy verme işlemi sona erecek. Bu eyalette erken kullanılan oyların sayım işlemi 20 Ekim'de başladı.

2016'daki seçimlerde Trump'ın kazandığı bu eyalette, son dönemde yapılan araştırmalar Biden'ı önde gösteriyor. Aynı Florida'da olduğu gibi, burada da ilk açıklanan sonuçlar Biden lehine çıkabilir.