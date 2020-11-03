ABD seçimlerinde kim önde? ABD seçimleri sonucu ne zaman açıklanacak?
03.11.2020 16:07 | Son Güncelleme: 03.11.2020 16:10
Çok konuşulan Amerika Birleşik Devleti ( ABD ) 59. Başbakanını seçmek için bugün oy kullanmaya başladı. Peki, ABD seçimlerini kim kazandı? Trump mı, Biden mı?
Dünyanın gündeminde yer alan ABD'nde gerçekleşen seçimler başladı. ABD seçimlerinde kim önde? ABD seçimleri sonucu ne zaman açıklanacak? Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.
ABD SEÇİMLERİ SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD'nin dört yıl başkanlığını yapacak ismin belli olacağı seçimlerde sonuçlar, Türkiye saati ile 3 Kasım Salı'yı 4 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece açıklanacak.
ABD SEÇİMLERİNDE KİM ÖNDE?
ABD'de yapılan tüm anketlerin ortalamasını alan analiz sitesi Real Clear Politics'de ulusal anketlerde Demokrat Joe Biden, Cumhuriyetçi Trump'ın 6,5 puan önünde görünüyor.