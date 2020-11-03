ABD seçimlerinde kim önde? ABD seçimleri sonucu ne zaman açıklanacak?

Çok konuşulan Amerika Birleşik Devleti ( ABD ) 59. Başbakanını seçmek için bugün oy kullanmaya başladı. Peki, ABD seçimlerini kim kazandı? Trump mı, Biden mı?