ABD seçimlerinde kazanan kim? ABD seçimleri sonuçları ne zaman belli olur?
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

ABD seçimlerinde kazanan kim? ABD seçimleri sonuçları ne zaman belli olur?

04.11.2020 18:33 | Son Güncelleme: 04.11.2020 18:37
ABD seçimlerinde kazanan kim? ABD seçimleri sonuçları ne zaman belli olur?

ABD seçimlerinde kim önde? ABD seçimlerinde kazanan kim? ABD seçimleri sonuçları ne zaman belli olur?

Cumhuriyetçi Parti'den Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti'den rakibi Joe Biden, bugün ABD'de başkanlık için bekleyiş devam ediyor. Peki, ABD seçimlerinde kazanan kim? ABD seçimleri sonuçları ne zaman belli olur?

ABD SEÇİMLERİNDE KİM ÖNDE?

Oyların açılması devam ederken, Michigan'da son durum: %49.1 Donald Trump - %49.4 Joe Biden (Oyların %94'ü sayıldı). Ancak henüz sonucu belli olmayan 9 eyaletten biri olan Michigan'da Biden'ın öne geçmesi seçimi kazanma ihtimalini güçlendirdi.

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

ABD seçimlerinde eyaletlerden gelen oylar belli olmaya başladı. Koronavirüs sebebiyle posta yoluyla oy kullanılmasıyla sonuçların belirlenmesi ilerledi.

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