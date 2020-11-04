ABD seçimlerinde geri sayım! Trump mı? Biden mi?

Amerika Birleşik devleti'nde yapılan başkanlık seçimi sonuçları gelmeye başladı. Peki, Trump mı? Biden mi? ABD seçim sonuçları belli oldu mu?

Hala devam eden oy sayımına göre kim kazandı? Amerika Birleşik devleti'nde yapılan başkanlık seçimi sonuçları gelmeye başladı. Peki, Trump mı? Biden mi? ABD seçim sonuçları belli oldu mu?

ABD SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Sandıklar açılmaya devam ediyor. İlk başta açılan sandıklara göre Trump önde olsa da, Biden öne geçmeyi başardı. Seçim sonuçlarını öğrenmek için haberimizi takip edebilirsiniz.

TRUMP MI? BİDEN Mİ?

Açılan sandıklara göre Trump 213 delege ile 23 eyaleti, Biden ise 238 delege ile 21 eyaleti garantiledi. Michigan'da Biden'ın öne geçmesiyle seçimi kazanma ihtimali daha da güçlendi.