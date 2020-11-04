ABD seçimleri: Twitter ve Facebook, platformlarında erken zafer iddialarına müdahale etti
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum
BBC

ABD seçimleri: Twitter ve Facebook, platformlarında erken zafer iddialarına müdahale etti

04.11.2020 15:02 | Son Güncelleme: 04.11.2020 15:02
ABD seçimleri: Twitter ve Facebook, platformlarında erken zafer iddialarına müdahale etti

Sosyal medya devleri Twitter ve Facebook, başkan adayları Joe Biden'ın erken zafer ilanlarına müdahale etti ve her ikisinin mesajlarına da uyarılar koydu.

Sosyal medya devleri Twitter ve Facebook, ABD'de başkanlık seçimleri sonrası milyonlarca oy sayılmadan zaferini ilan eden Başkan Donald Trump ile rakibi Joe Biden'ın mesajlarına uyarılar koydu. İki platform da, çoğu yeni açılan ve dezenformasyon yayan hesapları da askıya aldı.

Donald Trump'ın rakiplerinin "seçimi çalmaya çalıştığı" iddiası, Twitter tarafından gizlendi ve etiketlendi.

Trump destekçileri ise Twitter'ın bu hamlesinin "başkanı sansürleme ve suçlama kampanyasının" bir parçası olduğunu savundu.

Facebook'ta da her iki adayın da paylaşımları "oyların hala sayıldığı" uyarısıyla birlikte göründü. Şirket bu uyarının hem Trump'ın hem de Biden'ın paylaşımlarına otomatik olarak konulduğunu belirtti.

Ancak Trump'ın televizyona çıkıp, yanlış bir şekilde zafer ilan etmesinden sonra Facebook, ABD'deki tüm kullanıcılarının zaman tünellerinin en başına, seçimin henüz bitmediğini belirten açıklamalar koydu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Başkan Trump erken zafer iddiasında bulunmaya başladıktan sonra Facebook ve Instagram'da oyların hala sayıldığı ve kazananın belli olmadığı yönünde bildirimler koyduk" denildi.

Twitter ise Trump'ın "seçimin çalındığı" yönündeki Twitter paylaşımını politikalarını ihlal ettiği için etiketlediğini açıkladı. Ancak Twitter'ın zafer iddialarına izin vermeyeceğini açıklamasına karşın, bazı iddiaların paylaşımına müsaade ettiği görüldü.

Trump'ın "Büyük bir zafer!" dediği Twitter paylaşımına ve Biden'ın kelimeleri seçerek yazdığı "Bu seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz" şeklindeki paylaşımına dokunulmadı.

Google'a ait YouTube'da da, seçim sonuçlarını bildirdiğini iddia eden farklı hesaplardan yapılan canlı yayınlar kapatıldı.

BBC

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