ABD seçimleri Türkiye'yi nasıl etkileyecek? ABD seçimlerinin ekonomiye etkisi nedir?

Amerika Birleşik Devleti'nde gerçekleşecek seçim başladı. ABD seçimlerinin sonucu Türkiye ekonomisi açısında da oldukça önemli. Peki, ABD seçimleri Türkiye'yi nasıl etkileyecek? ABD seçimlerinin ekonomiye etkisi nedir?

Kasım'da başlayacak olan seçimler sonucunda seçilecek aday sadece ABD'yi değil, neredeyse tüm dünyayı ilgilendiriyor. ABD seçimleri Türkiye'yi nasıl etkileyecek? ABD seçimlerinin ekonomiye etkisi nedir?

ABD SEÇİMLERİ TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLER?

Analistlerin ortak düşüncesi Trump'ın seçimi kazanması halinde çok büyük değişikliğin olmayacağı, ancak Biden'ın Beyaz Saray'a geçmesi durumunda ise daha da kötüleşme olasılığının yüksek olduğunu tahmin ediyor.

ABD SEÇİMLERİNİN EKONOMİYE ETKİLERİ NEDİR?

Seçimler vatandaşlar tarafından büyük merakla takip ediliyor. Doların artması ile beraber seçimlerin ekonomiye olan etkisi de merak edilen konular arasında. Analiz şirketleri, seçim sonucu ne olursa olsun Türkiye'nin etkileneğini dile getirdi.