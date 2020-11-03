ABD seçimleri sonuçları! ABD Başkanlık seçimini Trump mı kazandı? 2020 ABD seçimlerinde Türkiye için hangisi kazanmalı?

Ameriak Birleşik Devleti (ABD ) seçimleri devam ediyor. ABD seçimlerinde kim önde? ABD seçimleri sonuçları! ABD Başkanlık seçimini Trump mı kazandı?

ABD başkanlık seçimlerinde seçiminde oylar açılmaya başlandı. ABD seçimleri sonuçları! ABD Başkanlık seçimini Trump mı kazandı? 2020 ABD seçimlerinde Türkiye için hangisi kazanmalı?

ABD SEÇİMLERİNDE KİM ÖNDE? TRUMP MI KAZANDI?

Amerikan seçimlerinde geleneksel olarak oylamanın ve sayımın en erken başlayıp tamamlandığı iki küçük kasabadan ilk sonuçlar geldi. Dixville Notch kasabasında kullanılan 5 oyun tamamını Demokrat Parti adayı Joe Biden kazandı. Millsfield'de ise Cumhuriyetçi Parti adayı Başkan Donald Trump 16 oy kazanırken Biden 5 oyda kaldı.

2020 ABD SEÇİMLERİNDE TÜRKİYE İÇİN HANGİSİ KAZANMALI?

ABD seçimleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli gündem maddelerinden biri. Ve en çok tartışılan konu da mevcut başkan Donald Trump seçilirse mi, yoksa Demokrat aday Joe Biden seçilirse mi Türkiye için daha olumlu bir sonuç olur? sorusu… ABD Başkanı Trump'ın seçilmesi Türkiye için daha faydalıolacağı konuşulmakta. Biden'ın seçilmesi durumunda kötü bir senaryo ile karşı karşıya kalınabileceği yorumları ise ağırlıkta