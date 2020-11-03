ABD seçimleri sonuçlandı mı? ABD sonuçları açıklandı mı? Anketlerde kim önde?
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ABD seçimleri sonuçlandı mı? ABD sonuçları açıklandı mı? Anketlerde kim önde?

03.11.2020 23:16 | Son Güncelleme: 03.11.2020 23:19
ABD seçimleri sonuçlandı mı? ABD sonuçları açıklandı mı? Anketlerde kim önde?

2020 Amerikan başkanlık seçimi devam ediyor. Vatandaşların büyük merakla takip ettiği seçim sonuçları belli oldu mu? ABD seçimleri sonuçlandı mı? ABD sonuçları açıklandı mı?

Başa baş giden Joe Biden ve Donald Trump yarışını kim kazanacak? ABD seçimleri sonuçlandı mı? ABD sonuçları açıklandı mı? Anketlerde kim önde?

ABD SEÇİMLERİ SONUÇLANDI MI?

Adaylar arasındaDonald Trump ve Joe Biden ön plana çıkmaktadır. Trump; Florida, Arizona ve Teksas'ta iyi durumda olduklarını söyledi. Devam eden seçimler Türkiye saati ile gece 03.00 ile 07:00 arasında açıklanacak.

ANKETLERDE KİM ÖNDE?

Bu hafta açıklanan son anketler de aylardır görülenden farklı bir sonuç sunmadı. Anketlere göre Biden, başkan olmak için gereken 270 Seçmenler Kurulu oyunu alacak. Ancak Florida gibi bazı kilit eyaletlerde Trump'ın son günlerde rakibine yaklaşması bazı Demokrat çevrelerde endişe yarattı. Trump'ın, 2016'da aldığı sürpriz zaferi tekrarlaması için 'salıncak eyaletler'de anketlerin söylediğinin aksine zafer elde etmesi gerekiyor.


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