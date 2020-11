ABD seçimleri son durum: ABD seçimlerinde kim önde? Trump kazandı mı, Biden kazandı mı?

ABD başkanlık seçimleri için sandık başındaydı. 2020 ABD Başkanlık Seçimi dışında Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini belirleme işleminin de gerçekleşeceği 2020 ABD seçimlerinde son durum ne? Trump mı, Biden mı kazanacak?

2020 ABD başkanlık seçimi, oy verme işleminin ardından sayım aşamasıyla devam ediyor. Bazı eyaletlerde sandıklardan çıkan isimler netleşmeye başladı. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump Indiana, Batı Virginia ve Kentucky'yi, Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden Virginia ve Vermont'u kazandı. Oy oranının yanı sıra delege sayısının kritik önem taşıdığı ABD seçimlerinde başkan nasıl belirleniyor?

ABD SEÇİMLERİNDE SON DURUM NEDİR?

Amerike Birleşik Devletleri 46. başkanını belirlemek için sandıklara gitti ve sandıklar oy kullanma işleminin ardından kapandı. Sayım aşamasında ABD Başkanı Trump, Florida, Arizona ve Teksas gibi kilit eyaletlerde iyi gittiklerini savundu.

Joe Biden, "Nerede olduğumuz konusunda iyi hissediyoruz. Bu seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz" dedi.

Posta yoluyla oy kullananların sayısı ise 100 milyonu aştı. Bu veri, seçimlerde rekor katılım oranına ulaşılacağı anlamına geliyor.

ABD SEÇİMLERİNDE KİM ÖNDE?

Açılan sandık ve syaılan oy oranlarına göreDemokrat Parti adayı Joe Biden ABD başkanlık seçimlerinde önde görünüyor. Oy yüzdesi olarak neredeyse başa baş giden iki adayın delege oyları da büyük önem taşıyor. Demokrat Parti adayı Joe Biden kazandı.

Trump'ın kazandığı eyaletler:

Toplam Delege Sayısı: 212 Tennessee (11 delege), Mississippi (6 delege), Oklahoma (7 delege), Alabama (9 delege), Kentucky (8 delege), West Virginia (5 delege), Güney Carolina (9 delege), Arkansas (6 delege), Indiana (11 delege), Wyoming (3 delege), Kuzey Dakota (3 delege), Güney Dakota (3 delege), Nebraska (5 delege), Louisiana (8 delege), Kansas (6 delege), Missouri (10 delege), Utah (6 delege), Idaho (4 delege), Montana (3 delege), Ohio (18 delege), Iowa (6 delege), Florida (29 delege), Teksas (39 delege)

Biden'ın kazandığı eyaletler:

Toplam Delege Sayısı: 224 Vermont (3 delege), Virginia (13 delege), Massachusetts (11 delege), Connecticut (7 delege), New Jersey (14 delege), Delaware (3 delege), Maryland (10 delege), Illinois (20 delege), Rhode Island (4 delege), New York (29 delege), New Mexico (5 delege), District of Columbia (3 delege), Colorado (9 delege), California (55 delege), Oregon (7 delege), Washington (12 delege), New Hampshire (4 delege), Minnesota (10 delege).

SALINCAK EYALET NEDİR?

Hangi adayın çoğunluk oylarını alacağı belli olmayan eyaletlere verilen addır. Başkan adayları söz konusu eyaletlerde seçim çalışmalarını yoğunlaştırır.

Salıncak eyaletler ve delege sayısı:

Arizona 11 delege

Florida 29 delege

Kuzey Carolina 15 delege

Georgia 16 delege

Minnesota 10 delege

Michigan 16 delege

Wisconsin 10 delege

Pennsylvania 20 delege

ABD BAŞKANI NASIL BELİRLENECEK?

Halk oylamasında en yüksek oyu alan aday doğrudan başkan ilan edilemiyor. Başkanın belirlenmesi dolaylı bir yoldan, Seçici Kurul aracılığıyla yapılıyor.

Seçmen, kayıtlı olduğu eyalette Seçici Kurul'da yer alacak delegeleri seçiyor. Söz konusu delegeler, daha önce parti kurultaylarında belirlenmiş olan isimlerdir. Eyalette en çok oyu alan parti, o eyalet adına Seçici Kurul'a delegelerini gönderme hakkını kazanıyor. Seçici Kurul'da toplam 538 delege bulunuyor. Başkan seçilmek için ise 270 delegeyi toplamak şart. Delege sayısı yüksek olan eyaletlerde seçimi kazanmak önemlidir. Eyaletlerin delege sayısı nüfusa göre oranla belirleniyor. En çok delegeye sahip eyaletler sırasıyla, Kaliforniya (55), Teksas (38), New York (29), Florida (29), Illinois (20) ve Pennsylvania (20).

Salıncak Eyalet (Swing State) olarak bilinen eyaletler iki parti arasında oy geçişkenliğinin nispeten daha yüksek olduğu ve seçim sonucunu belirlemede kritik öneme sahiptir. "Salıncak Eyalet; 11 delegesi olan Arizona, 29 delegesi olan Florida, 16 delegesi olan Georgia, yine 16 delege ile Michigan, 10 delegesi bulunan Minnesota, 15 delegeyle North Carolina, 20 delege ile Pennsylvania, 10 delege ile Wisconsin, 6 delege ile Iowa.

Tüm eyaletlerden gelen sonuçlar Seçici Kurul'da hangi partinin çoğunluğu sağladığını gösterir. Seçici Kurul'un seçeceği başkan adayı da yeni ABD Başkanı sıfatını alır.