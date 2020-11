ABD seçimleri son durum: ABD seçim sonucu belli oldu mu? 2020 ABD Başkanlık seçimini kim kazandı?

Amerika Birleşik Devletleri, 3 Kasım Salı günü yeni başkanını seçmek adına sandıklara gitti. 270 delegeye ulaşmanın avantaj getireceği ABD seçimlerinde Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD seçimleri ne zaman sonuçlanacak?

2020 ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Biden'ın 264 delegeye, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise214 delegeye ulaşmış durumda. Nevada ve Pennsylvania eyaletlerinden çıkacak sonuçlarla kazananın belli olması bekleniyor. Peki, ABD başkanlık seçimlerinde kim önde?

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE SON DURUM NEDİR?

Posta yoluyla oy kullanmanın uygulandığı ülkede sayımlar henüz tamamlanmış değil. Ancak şu ana kadar ortaya çıkan tabloda Trump yüzde 48 oy oranına sahipken, Biden da yüzde 50,4 oy almış görünüyor. Nevada, Pensilvanya, gibi eyaletlerde oy sayım işlemi ise devam ediyor.

ABD Başkanı ve başkan adayı Trump; Georgia, Kuzey Carolina, Pensilvanya eyaletlerinde önde gidiyor. Joe Biden ise Nevada'da önde görünüyor.

ABD SEÇİMLERİNDE KİM ÖNDE?

Trump'ın kazandığı eyaletler:

Toplam Delege Sayısı: 214 Tennessee (11 delege), Mississippi (6 delege), Oklahoma (7 delege), Alabama (9 delege), Kentucky (8 delege), West Virginia (5 delege), Güney Carolina (9 delege), Arkansas (6 delege), Indiana (11 delege), Wyoming (3 delege), Kuzey Dakota (3 delege), Güney Dakota (3 delege), Nebraska (4 delege), Louisiana (8 delege), Kansas (6 delege), Missouri (10 delege), Maine (1 delege), Utah (6 delege), Idaho (4 delege), Montana (3 delege), Ohio (18 delege), Iowa (6 delege), Florida (29 delege), Teksas (38 delege)

Biden'ın kazandığı eyaletler:

Toplam Delege Sayısı: 264 Vermont (3 delege), Virginia (13 delege), Massachusetts (11 delege), Connecticut (7 delege), New Jersey (14 delege), Delaware (3 delege), Maryland (10 delege), Illinois (20 delege), Rhode Island (4 delege), New York (29 delege), New Mexico (5 delege), District of Columbia (3 delege), Colorado (9 delege), California (55 delege), Oregon (7 delege), Washington (12 delege), New Hampshire (4 delege), Minnesota (10 delege), Arizona (11 delege) Maine (3 delege), Hawaii (4 delege), Nebraska (1 delege), Wisconsin (10 delege), Michigan (16 delege)



ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yeni başkanını seçmek için oy kullanan vatandaşların oy sayımları devam ediyor. Kritik eyaletlerin ardından ABD'nin yeni başkanı belirlenmiş olacak. Pensilvanya ve Nevada eyaletlerinin seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle ardından kısa süre içerisinde başkanın netleşmesi bekleniyor.