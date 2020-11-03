ABD seçimleri ne zaman sonuçlanır? ABD sonuçları saat kaçta açıklanacak? Postayla oy kullanma nedir?

Amerika Birleşik Devleti'nde devam eden seçimlerde ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, ABD seçimleri ne zaman sonuçlanır? ABD sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ABD eyaletlerinden sonuçlar gelmeye başladıkça vatandaşların merakı artıyor. ABD seçimleri ne zaman sonuçlanır? ABD sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ABD SONUÇLARI NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Seçim sonuçları için net açıklanma tarihi belirsizliğini korurken, geçtiğimiz seçim dönemlerinde ABD'nin Batı Yakası'ndaki eyaletlerde sandıkların kapanmasıyla birlikte TSİ 07.00 civarında sonuçlar netleşmeye başlıyordu. 2008 seçimlerinde kesin sonuçlar tam bu saatte, 2012'de ise 15 dakika sonra gelmişti. Bu yıl koronavirüs sebebiyle bazı kritik eyaletlerde postayla gelen oylar 3 Kasım'dan sonra da sayılabilecek ve seçim sonuçları gecikebilir.

POSTAYLA OY KULLANMA NEDİR?

ABD'de seçim kanunlarına göre bir seçmen, belirli durumlarda seçim sandığına gitmeden uzaktan posta yoluyla oy kullanabiliyor. Koronavirüs salgınına kadar ABD'de sadece birkaç eyaletteki seçmenler, sandığa gitmeden posta yoluyla oy kullanıyorlardı.

Ülkedeki birçok eyalet ise geçerli bir mazereti olan seçmenlere (yurt dışında bulunmak, hastalık, mecburi görev, askerlik gibi) önceden başvuruda bulunmak kaydıyla posta yoluyla oy kullanma seçeneğini sunuyor. Az sayıdaki eyalet ise herhangi bir mazeret belirtmeden de sadece başvuru yapılması durumunda söz konusu seçmenlere postayla oy kullandırıyor.

Salgını zaten "geçerli bir mazeret" olarak kabul eden birçok eyalet, tüm seçmenlerinin herhangi bir başvuruda bulunmasalar bile sandık başına gitmeden posta yoluyla oy kullanabilmesinin önünü açtı.