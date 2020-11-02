ABD seçimleri ne zaman, saat kaçta? Anketlerde kim önde? Trump mı önde Biden mı?
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ABD seçimleri ne zaman, saat kaçta? Anketlerde kim önde? Trump mı önde Biden mı?

02.11.2020 13:32 | Son Güncelleme: 02.11.2020 13:36
ABD seçimleri ne zaman, saat kaçta? Anketlerde kim önde? Trump mı önde Biden mı?

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Joe Biden arasındaki Başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 2020 ABD Başkanlık Seçimi tarihi...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) seçimleri için geri sayım başladı. Donald Trump ve Joe Biden'in ABD başkanlığı için yarışacağı 2020 seçimlerinin ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak ediliyor. Peki Anketlerde kim önde? Trump mı, Biden mı? 2020 ABD seçimlerine dair ayrıntılar haberimizde...

ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD'de başkanlık ve kongre seçimleri 3 Kasım'da yapılacak. Aynı gün, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı için de oy kullanılacak.

ABD'nin dört yıl başkanlığını yapacak ismin belli olacağı seçimlerde sonuçlar, Türkiye saati ile 3 Kasım Salı'yı 4 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece açıklanacak. Ancak corona virüsü sebebiyle seçimlerde posta yoluyla oy kullanma imkanı da olduğu için seçim sonuçlarının açıklanması uzun süre de alabilir.

ANKETLERDE KİM ÖNDE?

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine 8 gün kala, ulusal çaptaki anketlerde eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat başkan adayı Joe Biden, rakibiCumhuriyetçi Donald Trump'ın 7,9 puan önünde görünüyor.

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