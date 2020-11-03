ABD seçimleri ne zaman, saat kaçta? ABD başkan adayları kimler?
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ABD seçimleri ne zaman, saat kaçta? ABD başkan adayları kimler?

03.11.2020 10:14 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:18
ABD seçimleri ne zaman, saat kaçta? ABD başkan adayları kimler?

Amerika Birleşik Devletleri 59. Başkan seçimi ne zaman, saat kaçta olacak? İki kritik adayın olduğu ABD başkanlık ve kongre seçimlerinde uzun süre anket sonuçları ile tartışmalar sürereken ABD için kritik gün geldi. Peki, ABD başkan adayları kim?

Trump'ın yeniden aday olduğu ABD başkanlığı için rakip isim Biden oldu. Tüm dünyanın merakla beklediği ABD başkanlık ve kongre seçimleri saat kaçta gerçekleştirilecek? ABD başkanlık seçimleri 2020 adayları anket yarışında uzun süre gündemde yer almışlardı. Peki, ABD seçimlerini kim kazanacak?

ABD BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Amerika Birleşik Devletleri'nin 59. başkanı olmak için iki önemli aday bulunuyordu. Şu anki Başkan Donald Trump ile Joe Biden, ABD seçimlerindeki adaylar olarak çalışmalarını tamamladı ve gözler sandıklardan çıkacak isimde.

ABD Başkanı Yardımcısı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan yardımcısı adayı Mike Pence ile Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris olarak belirlenmişti.

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD'de başkanlık ve kongre seçimleri için belirlenen tarih 3 Kasım olarak açıklanmıştı. Öte yandan aynı gün, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı için de oy kullanılacak. Başkan seçilen isim ülkenin 4 yıl böyunca başkanlığını yürütecek. Türkiye ile ABD arasında 8 saatlik bir fark bulunuyor. Sonuçlar bu nedenle Türkiye'de daha geç öğrenilebilir.


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