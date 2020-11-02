ABD seçimleri ne zaman? ABD seçimleri adayları kimler? ABD anket sonuçlarını gör!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) seçimlerine kısa süre kaldı. Peki, ABD seçimleri ne zaman? ABD adayları kimler? ABD seçim sonuçları ne zaman? ABD anket sonuçlarını gör!

4 yıl Amerika Birleşik Devleti'ni yönetmesi için yapılacak başkanlık seçimi ne zaman? ABD adayları kimler? ABD seçim sonuçları ne zaman? ABD anket sonuçlarını gör!

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

ABD'de başkanlık ve kongre seçimleri 3 Kasım'da yapılacak. Aynı gün, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı için de oy kullanılacak.

ABD SEÇİMLERİ ADAYLARI KİMLER?

Seçimlerde birçok aday ve parti yer almasına rağmen genellik seçim yarışı Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti arasında geçiyor. Cumhuriyetçi Parti'den Başkan Donald Trump ve rakibi Demokrat Parti'den Joe Biden.

ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN?

ABD'nin dört yıl başkanlığını yapacak ismin belli olacağı seçimlerde sonuçlar, Türkiye saati ile 3 Kasım Salı'yı 4 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece açıklanacak. Başkanlık seçiminin sonuçları seçimden sonraki Ocak ayında ABD Kongresi tarafından onaylanır. Seçimlerin sonucu konusunda bir anlaşmazlık çıkması halinde bu anlaşmazlığı ABD Kongresi çözümler. Seçimi kazanan başkan ve başkan yardımcısı seçimden sonraki ilk 20 Ocak günü öğle saatinde görevi devralır.