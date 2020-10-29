ABD seçimini anlama rehberi | NBC setinden Oval Ofis'e; Donald Trump kimdir?
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ABD seçimini anlama rehberi | NBC setinden Oval Ofis'e; Donald Trump kimdir?

29.10.2020 09:45 | Son Güncelleme: 29.10.2020 09:48

Amerikan halkının ya Başkan Donald Trump'la devam diyeceği, ya da Oval Ofis'i 8 yıl boyunca Başkan Yardımcılığı yapan Joe Biden'a emanet edeceği 3 Kasım'daki kritik seçime günler kaldı.

Amerikan halkının ya Başkan Donald Trump'la devam diyeceği, ya da Oval Ofis'i 8 yıl boyunca Başkan Yardımcılığı yapan Joe Biden'a emanet edeceği 3 Kasım'daki kritik seçime günler kaldı.

Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Başkan Donald Trump'ın yaşamını mercek altına aldık. Çocukluğu, gençliği, kariyeri ve siyasi hayatının satır başlarına değinirken, başkanlığının temel politikalarından bahsettik.

İşte ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın hayatı…

ABD seçimini anlama rehberi | NBC setinden Oval Ofis'e; Donald Trump kimdir?
ABD seçimini anlama rehberi | NBC setinden Oval Ofis'e; Donald Trump kimdir?

Kaynak: DailyMotion.com

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