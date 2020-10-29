ABD seçimini anlama rehberi | NBC setinden Oval Ofis'e; Donald Trump kimdir?

Amerikan halkının ya Başkan Donald Trump'la devam diyeceği, ya da Oval Ofis'i 8 yıl boyunca Başkan Yardımcılığı yapan Joe Biden'a emanet edeceği 3 Kasım'daki kritik seçime günler kaldı.