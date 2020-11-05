ABD seçim sonuçları açıklandı mı? ABD seçim sonuçları ne zaman belli olacak?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

ABD seçim sonuçları açıklandı mı? ABD seçim sonuçları ne zaman belli olacak?

05.11.2020 22:40 | Son Güncelleme: 05.11.2020 22:43
ABD seçim sonuçları açıklandı mı? ABD seçim sonuçları ne zaman belli olacak?

ABD başkanlık seçimi tüm heyecanı ile devam etmektedir. Peki, ABD seçim sonuçları açıklandı mı? ABD seçim sonuçları ne zaman belli olacak?

Demokrat aday Joe Biden ile ABD Başkanı Donald Trump karşı karşıya. ABD seçim sonuçları açıklandı mı? ABD seçim sonuçları ne zaman belli olacak?

ABD SEÇİMLERİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Merakla beklenen Amerika Birleşik Devleti seçim sonuçları belli olmadı. 3 Kasım tarihinde yapılan seçimlerde Pensilvanya, Georgia, North Carolina, Nevada ve Arizona eyaletlerinde oyların sayımı devam ediyor.

ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

3 Kasım tarihinde yapılan ABD seçimlerinin sonucu belli olmadı. Eyaletlerde oylar sayılmaya devam ediyor. 6 Kasım tarihinde sonuçların açıklanması bekleniyor.

İlgili Haberler

Seçim sonucu neden belli olmadı? ABD seçim sonuçları ne zaman belli olacak?
Seçim sonucu neden belli olmadı? ABD seçim sonuçları ne zaman belli olacak?
ABD seçim sonuçları: ABD seçimlerinde kim önde gidiyor? Trump mı Biden mi? ABD seçimleri son durum!
ABD seçim sonuçları: ABD seçimlerinde kim önde gidiyor? Trump mı Biden mi? ABD seçimleri son durum!
ABD seçim sonuçları: ABD'de ilk sandıklar açıldı! ABD seçimlerinde kim önde?
ABD seçim sonuçları: ABD'de ilk sandıklar açıldı! ABD seçimlerinde kim önde?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Ersin Tatar İlham Aliyev Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli
Magazin Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe Türkan Şoray Çağatay Ulusoy
Spor Metin Oktay Fatih Terim Abdullah Avcı Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Twitter Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD seçim sonuçları açıklandı mı? ABD seçim sonuçları ne zaman belli olacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 22:44:37. #1.14#
title