ABD seçim sonuçları açıklandı mı? ABD seçim sonuçları ne zaman belli olacak?

ABD başkanlık seçimi tüm heyecanı ile devam etmektedir. Peki, ABD seçim sonuçları açıklandı mı? ABD seçim sonuçları ne zaman belli olacak?

Demokrat aday Joe Biden ile ABD Başkanı Donald Trump karşı karşıya. ABD seçim sonuçları açıklandı mı? ABD seçim sonuçları ne zaman belli olacak?

ABD SEÇİMLERİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Merakla beklenen Amerika Birleşik Devleti seçim sonuçları belli olmadı. 3 Kasım tarihinde yapılan seçimlerde Pensilvanya, Georgia, North Carolina, Nevada ve Arizona eyaletlerinde oyların sayımı devam ediyor.

ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

3 Kasım tarihinde yapılan ABD seçimlerinin sonucu belli olmadı. Eyaletlerde oylar sayılmaya devam ediyor. 6 Kasım tarihinde sonuçların açıklanması bekleniyor.