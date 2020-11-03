ABD seçim sonuçları: ABD seçimlerinde kim önde gidiyor? Trump mı Biden mi? ABD seçimleri son durum!
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ABD seçim sonuçları: ABD seçimlerinde kim önde gidiyor? Trump mı Biden mi? ABD seçimleri son durum!

03.11.2020 18:14 | Son Güncelleme: 03.11.2020 18:19
ABD seçim sonuçları: ABD seçimlerinde kim önde gidiyor? Trump mı Biden mi? ABD seçimleri son durum!

ABD seçimleri için haftalardır oy kullanılıyor. Açıklanan verilere göre 99 milyon 600 bin erken oy kullanıldı ve sandıklar açılmaya başladı. Dünyanın gündeminde yer alan seçim sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki ABD başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak, kim önde, ABD-Türkiye saat farkı nedir?

ABD'de yaklaşık 250 milyon seçmen bugün son sözü söylemek ve başkanı belirlemek üzere sandığa gidiyor. Açıklanan verilere göre 99 milyon 600 bin ABD'li erken oy kullandı. ABD'de oy kullanma oranı önceki senelere çok fazla olduğu da görülüyor.

İlk sonuçlar, bir seçim geleneği olan iki köyden geldi. Geleneğe uygun olarak New Hampshire eyaletindeki iki köyde gece yarısından itibaren başladı. Kanada sınırındaki Dixville Notch ve Millsfield köylerindeki seçmenler, yerel saatle 24.00'ten itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti.

ABD SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK, SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD başkanlık seçimi 3 Kasım tarihinde yapılacak.

Sonuçlar Türkiye saati ile 3 Kasım Salı'yı 4 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece açıklanacak ancak kesin sonuçlar daha uzun süre içerisinde açıklanabilir.

ABD SEÇİMLERİ SON DURUM

ABD'de de ilk sandıklar açıldı;

Dixville, 12 kişi yaşıyor.

Millsfield, 23 kişi yaşıyor.

Dixville;

Biden 5 oy alırken Trump hiç oy alamadı.

Millsfield'da ise Biden 6 oy aldı. Trump ise 16 oy aldı.

İki köy hakkında belirtilen bir diğer detay ise kavgalı olmaları ve hiç konuşmamaları.

ABD SEÇİMLERİNDE KİM ÖNDE?

İlk açılan sandıklar küçük bir köyden olduğu için Başkan adayları bu konuda bir açıklama yapmadı.

ABD TÜRKİYE SAAT FARKI NEDİR?

ABD-Türkiye arasında 8 saatlik bir fark bulunuyor.

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