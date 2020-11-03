ABD seçim sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ABD seçim sonuçları ne zaman belli olacak? ABD seçimleri kaç gün sürüyor?

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Joe Biden arasındaki Başkanlık seçimi sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak?

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Joe Biden arasındaki Başkanlık seçimi sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? Saat kaçta yapılacak? İşte 2020 ABD Başkanlık Seçimi tarihi...

ABD SEÇİM SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD'de başkanlık ve kongre seçimleri 3 Kasım'da yapılacak. Aynı gün, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı için de oy kullanılacak.

ABD SEÇİM SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim sonuçları için net açıklanma tarihi belirsizliğini koruyor. ABD'nin dört yıl başkanlığını yapacak ismin belli olacağı seçimlerde sonuçlar, Türkiye saati ile 3 Kasım Salı'yı 4 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece açıklanacak. Ancak coronavirüs sebebiyle seçimlerde posta yoluyla oy kullanma imkanı da olduğu için seçim sonuçlarının açıklanması uzun süre de alabilir.