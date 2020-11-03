ABD seçim sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ABD seçim sonuçları ne zaman belli olacak? ABD seçimleri kaç gün sürüyor?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD seçim sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ABD seçim sonuçları ne zaman belli olacak? ABD seçimleri kaç gün sürüyor?

03.11.2020 11:27 | Son Güncelleme: 03.11.2020 11:31
ABD seçim sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ABD seçim sonuçları ne zaman belli olacak? ABD seçimleri kaç gün sürüyor?

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Joe Biden arasındaki Başkanlık seçimi sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak?

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Joe Biden arasındaki Başkanlık seçimi sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? Saat kaçta yapılacak? İşte 2020 ABD Başkanlık Seçimi tarihi...

ABD SEÇİM SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD'de başkanlık ve kongre seçimleri 3 Kasım'da yapılacak. Aynı gün, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı için de oy kullanılacak.

ABD SEÇİM SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim sonuçları için net açıklanma tarihi belirsizliğini koruyor. ABD'nin dört yıl başkanlığını yapacak ismin belli olacağı seçimlerde sonuçlar, Türkiye saati ile 3 Kasım Salı'yı 4 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece açıklanacak. Ancak coronavirüs sebebiyle seçimlerde posta yoluyla oy kullanma imkanı da olduğu için seçim sonuçlarının açıklanması uzun süre de alabilir.

İlgili Haberler

ABD seçimleri ne zaman? ABD seçimleri adayları kimler? ABD anket sonuçlarını gör!
ABD seçimleri ne zaman? ABD seçimleri adayları kimler? ABD anket sonuçlarını gör!
ABD seçimleri ne zaman, saat kaçta? ABD başkan adayları kimler?
ABD seçimleri ne zaman, saat kaçta? ABD başkan adayları kimler?
2020 anketleri! Anket şirketlerinin tüm seçim anket sonuçları burada! Kronolojik sırayla anketler ve anket sonuçları
2020 anketleri! Anket şirketlerinin tüm seçim anket sonuçları burada! Kronolojik sırayla anketler ve anket sonuçları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Meral Akşener Mustafa Şentop Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şafak Sezer Gökhan Alkan Şevket Çoruh Burak Özçivit
Spor Samatta Gökhan Töre Fatih Terim Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Antalyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD seçim sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ABD seçim sonuçları ne zaman belli olacak? ABD seçimleri kaç gün sürüyor? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 11:46:54. #1.15#
title