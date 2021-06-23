ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, Afganistan'da Kabil havaalanının güvenliği konusunu görüşmek üzere...

ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, Afganistan'da Kabil havaalanının güvenliği konusunu görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edecek.