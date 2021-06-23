ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, Afganistan'da Kabil havaalanının güvenliği konusunu görüşmek üzere...
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ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, Afganistan'da Kabil havaalanının güvenliği konusunu görüşmek üzere...

ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, Afganistan'da Kabil havaalanının güvenliği konusunu görüşmek üzere...
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, Afganistan'da Kabil havaalanının güvenliği konusunu görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edecek.

ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, Afganistan'da Kabil havaalanının güvenliği konusunu görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, Afganistan'da Kabil havaalanının güvenliği konusunu görüşmek üzere... - Haberler
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