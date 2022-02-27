ABD Savunma Bakanlığı: "Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık ek askeri yardım paketi onaylandı" - Haberler

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ABD Savunma Bakanlığı: "Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık ek askeri yardım paketi onaylandı"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Savunma Bakanlığı:

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri John Kirby, "ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya hafif silahlar ve çeşitli mühimmatları içeren 350 milyon dolarlık ek askeri yardım gönderilmesine izin verdi" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri John Kirby, "ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya hafif silahlar ve çeşitli mühimmatları içeren 350 milyon dolarlık ek askeri yardım gönderilmesine izin verdi" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılar nedeniyle Ukrayna'ya ek askeri paket yardım kararının onaylandığını açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri John Kirby yaptığı açıklamada, "ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya destek için hafif silahlar ve çeşitli mühimmatların da dahil olduğu 350 milyon dolarlık ek askeri yardım paketini onayladı" dedi. Basın Sekreteri Kirby açıklamanın devamında, "ABD tek başına Ukrayna'yı desteklemiyor. Birçok ülke, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sebepsiz saldırılarına karşı, Ukrayna'nın kendisini savunma hakkına katkıda bulunuyor. Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte, Ukrayna için güvenlik yardımını hızlandırmaya devam ediyoruz. Ukrayna halkını, Rusya'nın saldırganlığına karşı desteklemek için mevcut tüm güvenlik işbirliği araçlarını kullanıyoruz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Politika

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