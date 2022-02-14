ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını artırdığını ancak Putin'in işgale henüz nihai karar...
AA, Kasım İleri - Güncel
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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını artırdığını ancak Putin'in işgale henüz nihai karar verdiğine inanmadıklarını söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını artırdığını ancak Putin'in işgale henüz nihai karar verdiğine inanmadıklarını söyledi.
AA / Kasım İleri - Güncel