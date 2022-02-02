ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, 2 bini Polonya ve Almanya'ya, bini Romanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin ABD askeri... - Haberler
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, 2 bini Polonya ve Almanya'ya, bini Romanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin ABD askeri...

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

- ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, 2 bini Polonya ve Almanya'ya, bini Romanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin ABD askeri gönderileceğini doğruladı.

- ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, 2 bini Polonya ve Almanya'ya, bini Romanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin ABD askeri gönderileceğini doğruladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, 2 bini Polonya ve Almanya'ya, bini Romanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin ABD askeri...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, 2 bini Polonya ve Almanya'ya, bini Romanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin ABD askeri...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, 2 bini Polonya ve Almanya'ya, bini Romanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin ABD askeri...

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Pentagon, Romanya, Almanya, Güncel, Haber

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