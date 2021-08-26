ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde yaşanan...
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde yaşanan...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde yaşanan...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde yaşanan patlamada hayatını kaybedenler arasında ABD'lilerin ve sivillerin bulunduğunu aktararak, "Abbey Kapısı'na kısa bir mesafedeki Baron Hotel'de...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde yaşanan patlamada hayatını kaybedenler arasında ABD'lilerin ve sivillerin bulunduğunu aktararak, "Abbey Kapısı'na kısa bir mesafedeki Baron Hotel'de veya yakınında en az bir patlama daha doğrulayabiliriz" dedi. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde yaşanan... - Haberler
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