ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, "Afganistan'daki birliklerimize yönelik herhangi bir saldırıya güçlü ve uygun bir şekilde...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, "Afganistan'daki birliklerimize yönelik herhangi bir saldırıya güçlü ve uygun bir şekilde karşılık verilecek" dedi.