ABD Savunma Bakanlığı ilk kez UFO görüntülerini yayımladı
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ABD Savunma Bakanlığı ilk kez UFO görüntülerini yayımladı

ABD Savunma Bakanlığı ilk kez UFO görüntülerini yayımladıABD, (DHA)- ABD Savunma Bakanlığı'ndan UFO görüntüleri yayınlayarak, kritik bir açıklamada bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı ilk kez UFO görüntülerini yayımladı
28.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:52

ABD Savunma Bakanlığı ilk kez UFO görüntülerini yayımladı

ABD, (DHA)- ABD Savunma Bakanlığı'ndan UFO görüntüleri yayınlayarak, kritik bir açıklamada bulundu. Pentagon, daha önce yayınlanan görüntülerdeki uçan cisimlerle ilgili "tanımlanamayan uçan nesneler" ifadesi kullanıldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), donanma pilotlarının görev sırasında kayda aldıkları UFO (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje) olduğu iddia edilen uçan cisimlere ilişkin görüntüleri resmen yayınladı. Pentagon, daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan görüntülerdeki uçan cisimlerle ilgili "tanımlanamayan uçan nesneler" ifadesini kullandı.

UFO'NUN SIRRI ÇÖZÜLEMİYOR

Onlarca yıldır tartışma konusu olan ve UFO'ların varlığını kanıtladığı iddia edilen fotoğrafların sırrı aradan geçen zamana rağmen hala çözülmüş değil.

ABD Savunma Bakanlığı ilk kez UFO görüntülerini yayımladı

Kaynak: DHA

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