ABD Savunma Bakanlığı binası metro yakınlarındaki silah sesleri üzerine kapatıldı
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ABD Savunma Bakanlığı binası metro yakınlarındaki silah sesleri üzerine kapatıldı

ABD Savunma Bakanlığı binası metro yakınlarındaki silah sesleri üzerine kapatıldı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasının, metro istasyonu yakınlarında birden fazla silah sesi duyulması üzerine kapatıldığı bildirildi.

NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasının, metro istasyonu yakınlarında birden fazla silah sesi duyulması üzerine kapatıldığı bildirildi.

ABD medyasındaki haberlere göre, Pentagon, metro istasyonu yakınlarında ateş açılması sebebiyle kapatıldı.

Savunma Bakanlığına ait Twitter hesabından da "binanın, ulaşım merkezindeki bir olay nedeniyle kapatıldığı" açıklaması yapıldı ve bölgeden bir süre uzak durulması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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