ABD Savunma Bakanlığı, Askeri Bir Uzay İstasyonu Kurmak İstiyor

Pentagon'un Savunma Yenileme Ünitesi (DIU - Defense Innavation Unit); insansız, deney yapabilen ve gelecekte insanlı görevler için geliştirilebilecek bir uzay istasyonu için talepte bulundu.

İstenilen uzay istasyonu; küçük olmalı, içi en az 1 metre küp genişliğinde olmalı, en az 80 kilogram taşıyabilmeli ve cihazda sürekli güç olmalı. Ayrıca uzay aracının iç basıncı 0-1 atmosfer olmalı. Ek olarak uzay aracı, yörüngeye yerleştikten sonra kendi başına hareket edebilmeli ve hızlı bir şekilde yapılabilmeli. ABD Savunma Bakanlığı, aracı yapacak bir şirketle anlaştıktan sonra uzay istasyonunun iki yılda hazır olmasını istiyor.

Savunma Bakanlığı ayrıca istasyonun; modüler olmasını, robotik bir kolunun olmasını, insanları taşıyabilmesini ve radyasyona karşı dayanıklı olmasını istediğini de söylüyor.

Görünüşe göre cihaz, ordunun deneyler veya keşif gibi birçok amaç için kullanabileceği bir platform olacak. Uzaya yollanması planlanan ilk cihaz insansız olacak gibi duruyorken ABD Ordusu, uzay istasyonunun gelecekte insan yaşamını desteklemesini istiyor.

ABD Savunma Bakanlığı, şu anda bu proje için kurumlardan ve kişilerden fikir topluyor, yani hemen uzaya bir istasyonu kurmak istemiyor. DIU'ın Uzay Görevleri başkanı Albay Steve Butow, the Breaking Defense'e yolladığı bir e-postada Savunma Bakanlığı'nın şu anlık sadece "istenilenleri karşılayabilecek cihazlar için fikir topladığını" söylüyor ve Savunma Bakanlığı'nın uzay aracı hakkında "neden sorusunu değil de nasıl sorusunu" sorduğunun altını çiziyor.

ABD Savunma Bakanlığı, şu anda sadece fikir alışverişinde bulunsa da uzaya askeri bir istasyon kurma fikri ABD Ordusu için tamamıyla yeni bir şey değil. ABD, 1960'larda İnsanlı Uzay Laboratuvarı'nı (MOL) görevini açıklamıştı ancak keşif görevlerinde kullanılacak olan aracın yapımı durduruldu ve görev iptal edildi, çünkü insanları uzaya taşımak çok pahalıydı. ABD, insanlı araçlar yerine keşif görevlerine daha ucuz ve güvenli bir alternatif olan uyduları kullanmaya başladı. Aynı şekilde Sovyetler Birliği de mürettebatlı uzay görevlerinde bulundu. Ancak 1970'lerde Salyut 2, 3, 5'i uzaya fırlatan Sovyetler Birliği de bu görevlerden sonra uyduları kullanmaya başladı.

Dış Uzay Antlaşması, nükleer silahların yörüngede bulundurulmasını ve başka gezegenlere askeri üs kurulmasını yasaklıyor ancak yörüngeye askeri bir istasyon yerleştirmek, antlaşmanın yasakları arasında değil.