ABD Savunma Bakanı Vekili: Türkiye'nin S-400 kararı yanlış, bizi hayal kırıklığına uğrattı

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, "Türkiye, Rusya'dan S-400 alarak bizi hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerle ilgili açıklama yapan Esper, "Türkiye çok yetenekli bir NATO müttefiki, ancak onların S-400 konusundaki kararı yanlış" ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle