ABD Savunma Bakanı: Suriye'de 500-600 askerimiz olacak
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ABD Savunma Bakanı: Suriye'de 500-600 askerimiz olacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 600 kadar askeri muhafaza edeceğini söyledi.

14.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:16
ABD Savunma Bakanı: Suriye'de 500-600 askerimiz olacak

(ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin 'nin kuzeyinde 600 kadar askeri muhafaza edeceğini söyledi.


Esper, Asya turu çerçevesinde Güney Kore'ye giderken gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD askerlerini Suriye'nin kuzeydoğusundan çıkarma sürecinin devam ettiğini belirterek, "Günün sonunda orada 500-600 askerimiz olacak." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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