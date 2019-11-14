ABD Savunma Bakanı: Suriye'de 500-600 askerimiz olacak
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 600 kadar askeri muhafaza edeceğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 600 kadar askeri muhafaza edeceğini söyledi.
Esper, Asya turu çerçevesinde Güney Kore'ye giderken gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD askerlerini Suriye'nin kuzeydoğusundan çıkarma sürecinin devam ettiğini belirterek, "Günün sonunda orada 500-600 askerimiz olacak." dedi. Euronews.com'da Görüntüle