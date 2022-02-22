ABD Savunma Bakanı: Putin halen tam anlamıyla trajik keyfi savaştan kaçınabilir - Haberler
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ABD Savunma Bakanı: Putin halen tam anlamıyla trajik keyfi savaştan kaçınabilir

AA, Kasım İleri - Güncel
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ABD Savunma Bakanı: Putin halen tam anlamıyla trajik keyfi savaştan kaçınabilir

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Sayın Putin halen tam anlamıyla trajik keyfi savaştan kaçınabilir.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Sayın Putin halen tam anlamıyla trajik keyfi savaştan kaçınabilir." dedi.

Austin, Washington'da temaslarda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile Pentagon'da görüştü.

Görüşme öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Austin, ABD ile Ukrayna arasındaki iş birliği ve ortaklığa dikkat çekti.

Austin, "Rusya'nın son işgali Ukrayna ve transatlantik toplumunun huzur, güvenlik ve refahını tehdit ediyor." diye konuştu.

ABD'nin Ukrayna ile yakın çalışmaya devam edeceğini belirten Austin, "Sayın Putin halen tam anlamıyla trajik keyfi savaştan kaçınabilir." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin geri kalanı basına kapalı devam etti.

AA / Kasım İleri - Güncel

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