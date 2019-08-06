ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye'ye uyarı: Suriye'nin kuzeyine yapılacak operasyon kabul edilemez

ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye'ye uyarı: Suriye'nin kuzeyine yapılacak operasyon kabul edilemez

ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye'ye Suriye uyarısı: Suriye'nin kuzeyine Türkiye'nin yapacağı bir askeri operasyon kabul edilemez ve Amerika Birleşik Devletleri tek taraflı bir harekatı engeller." dedi.

06.08.2019 12:09
ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye'ye uyarı: Suriye'nin kuzeyine yapılacak operasyon kabul edilemez

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'dan Türkiye'ye uyarı geldi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Suriye'nin kuzeyine Türkiye'nin yapacağı bir askeri operasyon kabul edilemez ve Amerika Birleşik Devletleri tek taraflı bir harekatı engeller." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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