ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye'ye uyarı: Suriye'nin kuzeyine yapılacak operasyon kabul edilemez
ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye'ye Suriye uyarısı: Suriye'nin kuzeyine Türkiye'nin yapacağı bir askeri operasyon kabul edilemez ve Amerika Birleşik Devletleri tek taraflı bir harekatı engeller." dedi.
06.08.2019 12:09
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'dan Türkiye'ye uyarı geldi.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Suriye'nin kuzeyine Türkiye'nin yapacağı bir askeri operasyon kabul edilemez ve Amerika Birleşik Devletleri tek taraflı bir harekatı engeller." dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com