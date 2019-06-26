ABD Savunma Bakanı, NATO toplantısında Akar'ı uyardı: Türkiye S-400 alırsa yaptırım uygulanır

Brüksel'deki NATO genel merkezinde yapılan savunma bakanları toplantısında, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Türkiye arasında yaşanan S-400 krizinin çözümüne yönelik herhangi bir ilerleme kaydedilemedi.

İki ülke arasındaki kriz devam ederken, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 sistemlerinde Temmuz ayı içerisinde teslimatın başlayacağı ifade ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle