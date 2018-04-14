ABD Savunma Bakanı Mattis : "Yeni Operasyonlar Planlanmıyor"

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'ye yönelik operasyonun rejimi hedef aldığını belirterek ülkesi ve müttefiklerinin 2017 yılından daha ağır bir hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Mattis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye hava operasyonu kararını onayladığını açıklamasının ardından, Pentagon'da basın toplantısı düzenledi. Mattis, "Bu akşam Fransa, İngiltere ve ABD Suriye'nin kimyasal silah altyapısına hava saldırı eyleminde bulundu" ifadesini kullanarak ABD ve müttefiklerinin 2017'den daha ağır bir hava saldırısında Suriye'nin kimyasal silah altyapısını vurduğunu belirtti.

Mattis, şunları kaydetti:

"ABD, İngiltere Fransa başka bir kimyasal saldırı gerçekleşmemesi için adım atılmıştır. Harekat Suriye hükümetini hedef alıyor. Operasyon Esad'a güçlü bir mesaj vermek için bir defalıktı. Yeni operasyonlar planlanmıyor. Geçen yıla göre iki kat fazla silah kullandık." - WASHINGTON