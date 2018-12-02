ABD Savunma Bakanı Mattis: "Rusya 2018 Ara Seçimlerine Müdahale Etmeye Çalıştı"

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, ABD'de düzenlenen ara seçimlere müdahale etmekle suçladı ve Rus lidere güvenmediğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mattis, Kaliforniya eyaletinde bir güvenlik forumunda yaptığı açıklamada, "Başkan Trump Arjantin'de yapılan G20 zirvesinde Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı gerginliği gerekçe göstererek Putin'le görüşmeyeceğini açıkladı. Putin, yaptığı yanlışlarla aslında halkına karşı bir düşmanlık oluşturduğunun farkında değil. Putin, bu ay yapılan seçimlere tekrardan müdahale etmeye çalıştı. ve bu doğrultuda sürekli bir çaba görüyoruz, basitçe güvenemeyeceğimiz biriyle uğraşıyoruz" şeklinde konuştu. Mattis, Trump'ın, 2016 yılında ABD Başkanı seçilmesiyle Pentagon'u devralmasından bu yana ABD-Rusya ilişkilerinin gittikçe zora girdiğini söyledi.

Öte yandan, Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada, ABD Başkan Donald Trump'ın Arjantin'de Putin'le karşılaştığını doğrulayarak, "Çok taraflı etkinliklerde olduğu gibi, Trump ve First Lady dün akşam yemeğinde dünya liderleriyle bir dizi gayri resmi ayak üstü görüşmeler yaptı. Bunlardan biri de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin" şeklinde konuştu. - CALİFORNİA