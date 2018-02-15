ABD Savunma Bakanı Mattis: "Pkk Bir Terör Örgütüdür"

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD ve Türkiye'nin Suriye'deki mücadeleye ilişkin artan farklılıkları konusunda açık diyalog kurduklarını ve ABD'nin PKK'yı bir terör örgütü olarak tanıdığını açıkladı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında konuşan Mattis, Amerika'nın Suriye'deki ABD destekli Kürt isyancılara verdiği desteklerin abartıldığını ancak bu söylemin daha sakin ve sade bir şekilde sunduğunu söylerken, Ankara'nın, bu savaşçıları bir terörist grup olarak gördüğünü şaşkınlıkla sözlerine ekledi. ABD Savunma Bakanı Mattis, "Savaşın bazen yanlış alternatifler sunduğuna ve bazı konularda ortak anlaşma zemini bulduğumuza inanıyorum" diye konuştu.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile bir araya geldiğini belirten ABD Savunma Bakanı Mattis, aralarında geçen diyaloğu açık ve dürüst olarak nitelendirdi ve her iki ülkenin neler yapabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti. ABD'nin YPG'ye destek vermesi ile Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Hareketi nedeniyle her iki müttefik arasında bazı gerilimlere neden olduğunu belirten ABD Savunma Bakanı Mattis, Türkiye'yi terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen mücadeleye destek olması konusunda çağrıda bulunduklarını bildirdi.

Türkiye'yi Afrin'de YPG'ye karşı yaptığı mücadele konusunda eleştiren ABD'li Savunma Bakanı Mattis, Türkiye'yi DEAŞ'a karşı verilen mücadeleden uzaklaşmakla suçlarken, Ankara'nın YPG ile PKK'yı karıştırdığını söyledi. ABD'nin de PKK'yı bir terörist örgüt olarak gördüğünü ifade eden Savunma Bakanı Mattis, ABD'nin Kürtlere verilen silahları kontrol edeceğini ve PKK'nın eline geçmemesi konusunda garanti verdiğini sözlerine ekledi. - BRÜKSEL