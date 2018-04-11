Son Dakika! ABD Savunma Bakanı Mattis'den Savaş Hazırlığı: Ordu Operasyona Hazır
Son dakika... ABD Savunma Bakanı Mattis, Suriye'ye düzenlenecek olası müdahaleyle ilgili "Ordu operasyona hazır, olası seçenekleri Trump'a sunmaya hazırız" dedi.
ABD Savunma Bakanı James Mattis, "Ordu operasyona hazır, olası seçenekleri Trump'a sunmaya hazırız" açıklamasında bulundu.
"ESAD'I SUÇLAYACAK KANIT YOK"
Mattis, Suriye'de sivillere yönelik kimyasal saldırılarla ilgili, "Esad'ı kesin suçlayacak kanıt yok." açıklamasında bulundu.
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