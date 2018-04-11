ABD Savunma Bakanı Mattis: "Başkana Seçenek Sunmaya Hazırız"

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "Uygun görülürse Suriye'ye askeri operasyon için Başkana seçenek sunmaya hazırız" dedi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye'ye yönelik askeri operasyona ilişkin Başkan Trump'a seçenekler sunmaya hazır olduklarını ifade ederek, "Uygun görülürse Suriye'ye askeri operasyon için Başkan'a seçenek sunmaya hazırız" dedi. Mattis, kimyasal saldırıyla alakalı olarak Esad'ın suçlanmasına ilişkin soruya "Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili istihbaratı değerlendiriyoruz" açıklamasını yaptı. - SAN DİEGO