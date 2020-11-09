ABD Savunma Bakanı Mark Esper kimdir?

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya üzerinden görevden aldığı Mark Esper kimdir? Mark Esper'in Türkiye açıklamaları nelerdir?

Türkiye açıklamalarıyla dikkat çeken ve son olarak Donald Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla gündeme gelen Mark Esper kimdir?

MARK ESPER KİMDİR?

Mark Thomas Esper 26 Nisan 1964 tarihinde Uniontown, Pensilvanya'da dünyaya gelmiştir. 23 Temmuz 2019'da göreve gelen Mark Esper, aktif olarak görevde yer aldı. 27. Amerika Birleşik Devletleri savunma bakanıdır.

Mark Esper Amerika Birleşik Devletleri savunma bakanı olmadan önce Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığına bağlı şekilde 2017 yılından 2019 yılına kadar 23. Amerika Birleşik Devletleri ordusu sekreteriydi.

18 Haziran 2019'da Başkan Donald Trump'ın açıklamasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri savunma bakanı vekili oldu. Savunma bakanı olması beklenen Patrick M. Shanahan hakkında çıkan haberler ve senatodan gelen red sonrası savunma bakanlığı için ismi geçmeye başladı. Shanahan'ın adaylıktan çekilip görevinden istifa etmesi sonrası 23 Temmuz 2019'da Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda 90'a karşı 8 oyla savunma bakanlığı kabul edildi ve 27. Amerika Birleşik Devletleri savunma bakanı oldu.

MARK ESPER'İN TÜRKİYE AÇIKLAMALARI

Eski bir asker ve silah lobicisi olan Esper, 27. Savunma bakanı olarak yemin ederek görevine başladıktan sonra Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasıyla ilgili "Türkiye'nin son yıllarda sürüklendiği yeri görmek ümit kırıcı" yorumunu yaptı.