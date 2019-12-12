ABD Savunma Bakanı Mark Esper: DEAŞ'ı yenmek için Kürtler ile el sıkıştık

12.12.2019 00:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 00:01

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Biz Kürtlerle özellikle de SDG ile DEAŞ'ı yenmek üzere el sıkıştık. Biz onlara otonom bir Kürt devleti kurmaları için yardım etme sözü vermedik. Onlarla Türkiye'ye karşı savaşmalarına destek vermek için el sıkışmadık." açıklamasında bulundu.



Savunma Bakanı Esper ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde düzenlenen "ABD'nin Suriye politikası" başlıklı oturumda ifade verdi. Euronews.com'da Görüntüle