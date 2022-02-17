ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Rusya-Ukrayna sınırındaki duruma yönelik, "Bugüne kadar gördüklerimiz konusunda ortaklarımıza karşı şeffaf olduk. Ne...
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Rusya-Ukrayna sınırındaki duruma yönelik, "Bugüne kadar gördüklerimiz konusunda ortaklarımıza karşı şeffaf olduk. Ne biliyorsak paylaştık. Çözüm şeffaf olmakla kazanılacak ve bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.
ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Rusya- Ukrayna sınırındaki duruma yönelik, "Bugüne kadar gördüklerimiz konusunda ortaklarımıza karşı şeffaf olduk. Ne biliyorsak paylaştık. Çözüm şeffaf olmakla kazanılacak ve bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı - Politika