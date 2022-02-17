ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Rusya- Ukrayna sınırındaki duruma yönelik, "Bugüne kadar gördüklerimiz konusunda ortaklarımıza karşı şeffaf olduk. Ne biliyorsak paylaştık. Çözüm şeffaf olmakla kazanılacak ve bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi. - BRÜKSEL

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