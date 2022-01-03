ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kovid-19'a yakalandı - Haberler
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kovid-19'a yakalandı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kovid-19'a yakalandı
AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

NEW ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Austin, yazılı açıklama yaparak, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Semptom gösterdikten sonra test yaptırdığını ve test sonucunun pozitif çıktığını belirten Austin, hastalığının belirtilerinin hafif olduğunu ve 5 gün evde karantinada olacağını ifade etti.

Austin, karantina esnasında gelecek haftaki önemli toplantılara sanal olarak katılmayı planladığını ve tüm yetkilerin kendisinde olacağını bildirdi.

Lloyd Austin, diğer konularda ise ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Kathleen Hicks'in kendisini temsil edeceğini kaydetti.

Temasta bulunduğu herkese test uygulanacağı bilgisini veren Austin, ABD Başkanı Joe Biden ile en son 21 Aralık'ta görüştüğünü, 30 Aralık 2021'den beri de Pentagon'da bulunmadığını belirtti.

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AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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