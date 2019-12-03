ABD Savunma Bakanı Esper: YPG'yi terör örgütü olarak tanımayacağız, bence NATO da öyle yapacak
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ABD Savunma Bakanı Esper: YPG'yi terör örgütü olarak tanımayacağız, bence NATO da öyle yapacak

NATO zirvesi öncesi, ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Türkiye NATO'nun planlarını engellemekten vazgeçsin" çağrısında bulundu. Esper ayrıca ABD'nin, Türkiye'nin talebi üzerine YPG'yi terör örgütü olarak nitelendirmeyeceğini açıkladı

03.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:12
ABD Savunma Bakanı Esper: YPG'yi terör örgütü olarak tanımayacağız, bence NATO da öyle yapacak

NATO zirvesi öncesi, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, " NATO'nun planlarını engellemekten vazgeçsin" çağrısında bulundu. Esper ayrıca ABD'nin, Türkiye'nin talebi üzerine 'yi terör örgütü olarak nitelendirmeyeceğini açıkladı.


Esper, Londra'ya uçuşunda Reuters ajansına röportaj vererek Türkiye hakkında değerlendirmelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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