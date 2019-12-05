ABD Savunma Bakanı Esper: Türkiye'yi NATO'da tutmamız lazım
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ABD Savunma Bakanı Esper: Türkiye'yi NATO'da tutmamız lazım

ABD Savunma Bakanı Esper, "Türkiye on yıllardır NATO'nun değerli bir parçası oldu. İlk zamanlardan beri. Bu nedenle onları NATO'da tutmamız gerekiyor." dedi

05.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:28
ABD Savunma Bakanı Esper: Türkiye'yi NATO'da tutmamız lazım

Savunma Bakanı Mark Esper, ABD askerlerinin 'nin kuzeydoğusundan çekilmeyi tamamladığını ve kalan 600 askerin de daha güvenli bölgelerde konuşlandırıldığını söyledi. Esper ayrıca, 'nin NATO'nun kıymetli bir üyesi olduğunu ve Ankara'yı NATO'da tutmaları gerektiğini sözlerine ekledi.


Esper'in açıklaması, Başkan Donald Trump'ın ekim ayında verdiği 'çekilin' talimatının ardından yaşanan belirsizlik döneminin sona erdiği anlamına geliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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