ABD Savunma Bakanı Esper: Türkiye'yi NATO'da tutmamız lazım

05.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:28

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmeyi tamamladığını ve kalan 600 askerin de daha güvenli bölgelerde konuşlandırıldığını söyledi. Esper ayrıca, Türkiye'nin NATO'nun kıymetli bir üyesi olduğunu ve Ankara'yı NATO'da tutmaları gerektiğini sözlerine ekledi.



Esper'in açıklaması, Başkan Donald Trump'ın ekim ayında verdiği 'çekilin' talimatının ardından yaşanan belirsizlik döneminin sona erdiği anlamına geliyor. Euronews.com'da Görüntüle