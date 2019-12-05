ABD Savunma Bakanı Esper: Türkiye'yi NATO'da tutmamız lazım
ABD Savunma Bakanı Esper, "Türkiye on yıllardır NATO'nun değerli bir parçası oldu. İlk zamanlardan beri. Bu nedenle onları NATO'da tutmamız gerekiyor." dedi
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmeyi tamamladığını ve kalan 600 askerin de daha güvenli bölgelerde konuşlandırıldığını söyledi. Esper ayrıca, Türkiye'nin NATO'nun kıymetli bir üyesi olduğunu ve Ankara'yı NATO'da tutmaları gerektiğini sözlerine ekledi.
Esper'in açıklaması, Başkan Donald Trump'ın ekim ayında verdiği 'çekilin' talimatının ardından yaşanan belirsizlik döneminin sona erdiği anlamına geliyor. Euronews.com'da Görüntüle