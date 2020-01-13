ABD Savunma Bakanı Esper: İran'ın elçiliklere saldırı planladığına dair somut kanıt görmedim
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ABD Savunma Bakanı Esper: İran'ın elçiliklere saldırı planladığına dair somut kanıt görmedim

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, istihbarat yetkililerinden gelen ve İran'ın 4 ABD elçiliğine saldırmayı planladığına dair somut bir kanıt görmediğini söyledi.

13.01.2020 08:08 | Son Güncelleme: 13.01.2020 08:08
ABD Savunma Bakanı Esper: İran'ın elçiliklere saldırı planladığına dair somut kanıt görmedim

(ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, istihbarat yetkililerinden gelen ve 'ın 4 ABD elçiliğine saldırmayı planladığına dair somut bir kanıt görmediğini söyledi.


Esper, ABD Başkanı 'a elçiliklere yönelik saldırıların muhtemel olduğu hususunda katıldığını belirterek, Trump'ın Fox News'e yaptığı, dört ABD büyükelçiliğine saldırı planı açıklamalarının özel bir kanıta dayanmadığını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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