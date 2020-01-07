ABD Savunma Bakanı Esper, Irak'tan çekilmeyeceklerini açıkladı

07.01.2020 00:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:52

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, sosyal medyada dolaşan ve ABD'nin Irak hükümetine Amerikan askerlerinin çekileceğini bildirdiğini iddia eden mektubu yalanlayarak, "Irak'tan çekilmiyoruz, çekilme planımız da yok. Mektubu inceliyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Esper, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Pentagon'da gazetecilerle bir araya geldi.

ABD'nin kuvvetlerini takviye etmek üzere bölgeye asker kaydırdığını aktaran Esper, sosyal medyada dolaşan mektupla ilgili, "Irak'tan çekilme ile ilgili herhangi bir karar söz konusu değil. Mektubun ne olduğunu bilmiyoruz, mektubu araştırıyoruz ancak çekilme ile ilgili bir karar veya planımız da yok." dedi.

Esper mektupla ilgili ayrıca, "Bölgede kuvvetlerimizi yeniden konumlandırıyoruz. Bunun ötesinde bu mektubu bir kez okudum. Mektubun gerçekliği hakkında size bir şey diyemem ama size şunu diyebilirim, mektup bizim pozisyonumuzla örtüşmüyor." yorumunu yaptı.

Basın toplantısından kısa süre sonra Basın Ofisine geri gelen Genelkurmay Başkanı Mark Milley ise "Henüz şimdi CENTCOM Komutanı Orgeneral (Kenneth) McKenzie ile konuştum. 'Mektup tamamen imzasız, taslak ve yanlış ifadeler kullanılmış. Kuvvet hareketliliği konusunda bilgi vermek için Iraklı üst düzey yetkililere gönderilecekti. Yanlış kelimeler seçilmiş, yanlışlık olmuş' dedi." bilgisini paylaştı.

ABD'nin Irak Görev Gücü Komutanının Irak hükümetine bir mektup yazarak, Irak Parlamentosu ve Başbakanlığının talebi üzerine Irak'tan çekileceklerini bildirdiği iddia edilmişti.

Kaynak: AA