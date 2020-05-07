ABD Savunma Bakanı Esper, iki ay sonra ilk kez Washington'dan ayrılıyor

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle neredeyse iki ay sonra ilk kez Washington'dan ayrılıyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle neredeyse iki ay sonra ilk kez Washington'dan ayrılıyor.

Pentagon'un Kovid-19 salgına yaklaşımı Demokratlar tarafından yavaş ve tutarsız olmakla eleştirilirken Esper bugün ordunun virüsle mücadelede sivil kuruluşlara desteğine öncülük eden General Terrence O'Shaughnessy ile görüşmek üzere Colorado Springs'teki ABD Kuzey Komutanlığına gidiyor.

Esper'in ziyaretinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın salgına karşı önlemlerin gevşetilmesi gerektiğine ilişkin açıklamalarının ardından gelmesi dikkati çekti. Trump da salı günü Arizona'ya giderek Beyaz Saray'daki tecridine son vermişti.

Esper, 5 Mayıs Salı günü yaptığı açıklamada ordunun işlerini normalde olduğu gibi yürütemeyeceğini, askeri seyahatlerin ve talim kısıtlamalarının yaza kadar gevşetilmesini ümit ettiğini ancak bu yöndeki adımların kademeli olacağını dile getirmişti.

Senatonun 10 Demokrat üyesi geçen hafta Esper'e gönderdikleri mektupta ABD Savunma Bakanını, salgın sırasında siyaseti ordu mensuplarının sağlığının önüne koymakla ve komutanlar için tutarlı rehberlikte başarısız olmakla suçlamış, testler ve virüsün yayılmasını yavaşlatmak için atılan adımlara ilişkin sorularına yanıt talep etmişlerdi.

Esper, "yanıltıcı ifadeler içeren mektup karşısında hayal kırıklığına uğradığını" ifade etmişti.

ABD Başkanı Trump, ülkesinde 72 binden fazla kişinin canına mal olan Kovid-19 salgını için "11 Eylül saldırılarından ve Pearl Harbor'dan daha kötü" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA