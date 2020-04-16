ABD Savunma Bakanı Esper: "Çin'in Kovid-19'la ilgili gerçekleri saklamasına göz yumamayız"
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Çin Halk Cumhuriyeti, James Mattis, Wuhan, Güncel

ABD Savunma Bakanı Esper: "Çin'in Kovid-19'la ilgili gerçekleri saklamasına göz yumamayız"

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin'deki laboratuvardan çıktığına ilişkin" iddiaları incelediklerini belirterek, "Çin'in Kovid-19'la ilgili gerçekleri saklamasına göz yumamayız." dedi.

16.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:36
ABD Savunma Bakanı Esper:

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin'deki laboratuvardan çıktığına ilişkin" iddiaları incelediklerini belirterek, "Çin'in Kovid-19'la ilgili gerçekleri saklamasına göz yumamayız." dedi.

NBC televizyon kanalındaki programa konuk olan Esper, virüsün "Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvardan çıktığına" dair iddiaları yakından takip ettiklerini ancak iddiaların henüz ispatlanabilir seviyede olmadığını söyledi.

Esper, "Ama bir şeyi kesin olarak biliyoruz. Çin hükümeti, şeffaf davranmadı. Öncelikle daha şeffaf olmaları gerekir." ifadelerini kullandı.

Çin'in dünyayı virüs konusunda yanıltıp yanıltmadığına ilişkin soru üzerine Esper, Çin'den gelen bilgilere güvenmenin oldukça zor olduğunu belirtti.

"Küresel bir yanıt vereceğiz"

"Virüsün ortaya çıktığı ilk zamanlardan beri bizi yanıltıyorlar." diyen Esper, şöyle devam etti:

"Çin'in şimdi bile bize doğruyu söylediğine inancım yok. Gerçekten neler olup bittiğine bakmamız lazım. Bu, küresel bir pandemi, küresel bir yanıt vereceğiz. Çin'in salgınla (Kovid-19) ilgili gerçekleri saklamasına göz yumamayız."

Önceki gün basın toplantısında konuyla ilgili soruya yanıt veren ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de "Kovid-19'un laboratuvar ortamında üretildiği" iddialarının inandırıcı olmadığını ancak hiçbir şeyden emin olmadıklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA

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