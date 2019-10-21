21.10.2019 19:07

- ABD Savunma Bakanı Esper, Afganistan'da

KABİL - ABD Savunma Bakanı Mark Esper, petrolün DEAŞ'ın ya da başkalarının eline geçmemesi için bazı ABD birliklerinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarında terör örgütü YPG ile birlikte kalmasının görüşüldüğünü söyledi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, dün akşam saatlerinde Afganistan'ın başkenti Kabil'e geldi. Savunma Bakanlığı görevine getirildikten sonra Afganistan'a ilk kez ziyaret gerçekleştiren Mark Esper, petrolün DEAŞ'ın ya da başkalarının eline geçmemesi için bazı ABD birliklerinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarında terör örgütü YPG ile birlikte kalmasının görüşüldüğünü söyledi. Afganistan'da başın mensuplarına konuşan Esper, "Bu bölgelerin yakınlarındaki birkaç şehirde birliklerimiz var. Amaç bağlantıyı kesmek" dedi. Esper, sayı gibi detaylara dair herhangi bir karara varılmadığını ifade etti.

Pentagon şefi Mark Esper, Afganistan ziyareti kapsamında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi. Esper, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Afganistan cumhurbaşkanı seçiminin başarıyla gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ülkesinin Afgan güvenlik güçlerine desteğinin devam edeceğini sözlerine ekleyen Esper, Gani ile gerçekleştirdiği görüşmede Taliban ile barış görüşmelerini de görüştü.

Pelosi'den sürpriz ziyaret

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki üst düzey Kongre üyeleri Afganistan'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ürdün ziyaretinin ardından Afganistan'a gelen Pelosi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Afganistan ziyaretinde güvenlik, yönetim ve ekonomik gelişmelere odaklanıldığını dile getirdi.

Kaynak: İHA