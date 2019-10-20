ABD Savunma Bakanı Esper, Afganistan'da
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Esper ve beraberindeki heyet, başkent Kabil'deki ABD birliklerini ziyaret etti.
Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Siddik Siddiki, yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Kabil'e gelen ABD Savunma Bakanı Esper'in Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşeceğini aktardı.
Esper ve Gani'nin görüşmesindeki ana maddenin, Taliban ile barış görüşmelerinin oluşturduğu bildirildi.
Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan 14 bin ABD askeri bulunuyor.