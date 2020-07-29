ABD Savunma Bakanı Esper: "ABD, Almanya'dan yaklaşık 11 bin 900 askerini çekecek"
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ABD Savunma Bakanı Esper: "ABD, Almanya'dan yaklaşık 11 bin 900 askerini çekecek"

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Almanya'dan yaklaşık 11 bin 900 asker çekerek bu ülkedeki Amerikan askerlerinin sayısını 24 bin civarına düşüreceklerini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Esper:
29.07.2020 17:19 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:23

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Almanya'dan yaklaşık 11 bin 900 asker çekerek bu ülkedeki Amerikan askerlerinin sayısını 24 bin civarına düşüreceklerini açıkladı.

Esper, Savunma Bakanlığında (Pentagon) düzenlediği basın toplantısında, ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) Komutanlığına yönelik atacakları adımları açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın haziran başında Almanya'dan asker çekme isteğini dile getirdiğini anımsatan Esper, Almanya'dan asker çekilmesi planı konusunda son dönemde ABD Kongresi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve karardan doğruca etkilenecek ülkelerle görüştüklerini belirtti.

Esper, "Şu anki EUCOM planı kapsamında, ABD, Almanya'dan yaklaşık 11 bin 900 askerini çekecek. Böylece bu ülkedeki kabaca 36 bin olan asker sayımız 24 bine düşecek." dedi.

Planının, NATO'nun güçlenmesi ve Rusya'ya karşı caydırıcılığının artırılması prensiplerini karşıladığını vurgulayan Esper, "Almanya'dan çekilen yaklaşık 11 bin 900 askerin, 5 bin 600'ü diğer NATO ülkelerinde yeniden konuşlandırılacak, yaklaşık 6 bin 400'ü de ABD'ye geri döndürülecek." ifadesini kullandı.

Esper askerlerin bazılarının İtalya ve İngiltere gibi ülkelere ayrılacağını, ABD'nin isteklerini karşılaması durumunda Polonya'ya da asker gönderileceğini belirterek, "Bu adımların atılması haftalar alabilir, bazıları da daha uzun sürebilir." dedi.

Trump'ın Almanya'nın kendisine NATO konusunda düşen ödemeleri yapma konusunda "ihmalci" davrandığı açıklamalarına ve bu nedenle askerlerini çekeceklerini açıklamasına işaret eden Esper, "Dürüst olalım, Almanya'nın Avrupa içindeki en varlıklı ülke olduğunu ve savunması için daha fazla para ödemesi gerektiğini düşünüyorum. Almanya kesinlikle NATO içinde kendisine düşen yüzde 2'lik kısmı ödemeli ve bunun da ötesine geçmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın Almanya'dan asker çekme talimatı

ABD Başkanı Trump, haziran başında Pentagon'a Almanya'da daimi olarak görevli ABD askeri sayısını 25 bine çekme talimatı vermişti.

Savunma Bakanı Esper ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Almanya'dan asker çekme planları konusunda 29 Haziran'da Başkan Donald Trump'ı bilgilendirmişti.

ABD, mevcut planlamasına göre Almanya'da 52 bine kadar asker bulundurulabiliyordu.

ABD ile Almanya arasında uzun zamandır NATO kapsamındaki gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'si kadar savunma harcaması taahhüdü ve Almanya'nın Rusya ile ilişkileri yüzünden gerginlik vardı.

Bu adımın iki NATO ülkesi arasındaki görüş ayrılıklarını daha da büyütmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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